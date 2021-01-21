Коронавирус опять не дал «британскому Вудстоку» пройти в 50-й раз. Меломаны ждали его в июне

Знаменитый музыкальный фестиваль «Гластонбери», который с 1970 года проводится близ одноименного города в Англии, в 2021 году вновь не состоится. Изначально он планировался на июнь, и еще в конце лета организаторы заверяли, что не намерены даже переносить событие на осень. Однако 21 января они были вынуждены выпустить заявление.
«Стало ясно, что, несмотря на все наши титанические усилия, мы просто не сможем провести фестиваль в этом году», — развели руками организаторы, извинившись за доставленное разочарование. Причиной отмены, ожидаемо, стала пандемия коронавируса.
Теперь Гластонбери планируют только на 2022 год. Билеты, опять-таки, будут действительны.
Это уже второй год подряд, когда прославленный музыкальный фестиваль приходится отменять. В 2020 году планировалось провести его в 50-й раз и отметить юбилей как следует. Как напоминает Billboard, минувшим летом ждали выступлений Тейлор Свифт и Пола Маккартни, Кендрика Ламара, Дайаны Росс, Ланы дель Рей, Pet Shop Boys и Тома Йорка.
Вудсток - знаменитый американский рок-фестиваль, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года и вошедший в историю как одно из крупнейших и наиболее знаковых музыкальных событий.