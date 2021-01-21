Коронавирус опять не дал «британскому Вудстоку» пройти в 50-й раз. Меломаны ждали его в июне

Знаменитый музыкальный фестиваль «Гластонбери», который с 1970 года проводится близ одноименного города в Англии, в 2021 году вновь не состоится. Изначально он планировался на июнь, и еще в конце лета организаторы заверяли, что не намерены даже переносить событие на осень. Однако 21 января они были вынуждены выпустить заявление.



«Стало ясно, что, несмотря на все наши титанические усилия, мы просто не сможем провести фестиваль в этом году», — развели руками организаторы, извинившись за доставленное разочарование. Причиной отмены, ожидаемо, стала пандемия коронавируса.

