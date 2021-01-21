19-летняя американская певица Билли Айлиш 21 января выпустила клип на совместный дуэт с 27-летней испанской артисткой Розалией. Песня, исполненная обеими преимущественно на испанском языке (к удивлению многочисленных поклонников Билли Айлиш) называется Lo Vas A Olvidar («Ты забудешь ее»). Она записана для нового эпизода популярного подросткового сериала «Эйфория», который должен выйти в январе.
Розалия — не только певица, но и актриса: в частности, она снималась в картине Педро Альмодовара «Боль и слава».
В атмосферном видео, число просмотров которого только в инстаграме Билли Айлиш за час достигло двух миллионов, обе певицы показаны поочередно в темном помещении, освещенном светом прожекторов — при этом ногти каждой оформлены скульптурным концептуальным нейл-артом, который уже оценили СМИ.
Клип снял австрало-американский режиссер и фотограф Nabil (Nabil Elderkin). Среди тех, с кем раньше работал клипмейкер, — Канье Уэст, Кендрик Ламар, John Legend, Foals и The Weeknd.
Сериал «Эйфория», созданный Сэмом Левинсоном и основанный на одноименном израильском мини-сериале, был впервые показан летом 2019 года и продлен на второй сезон, который предваряют спецэпизоды — второй из них должен выйти 24 января.