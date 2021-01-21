19-летняя американская певица Билли Айлиш 21 января выпустила клип на совместный дуэт с 27-летней испанской артисткой Розалией. Песня, исполненная обеими преимущественно на испанском языке (к удивлению многочисленных поклонников Билли Айлиш) называется Lo Vas A Olvidar («Ты забудешь ее»). Она записана для нового эпизода популярного подросткового сериала «Эйфория», который должен выйти в январе.



Розалия — не только певица, но и актриса: в частности, она снималась в картине Педро Альмодовара «Боль и слава».

