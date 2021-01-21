В Новосибирске отменили спектакль по воспоминаниям о Великой Отечественной. Режиссёр говорит о «серьёзных людях»

В новосибирском театре «Глобус» отменили показы документального спектакля «Танго морген, танго пли», основанного на воспоминаниях людей о жизни в городе в годы Великой Отечественной войны. Режиссёр постановки Анастасия Патлай, известная по работам в «Театре.doc», рассказала о произошедшем на своей странице в Facebook 21 января. По её словам, решение не показывать спектакль на сцене руководство театра неформально объяснило беседой с «какими-то серьезными людьми из серьезных кабинетов (каких — даже произнести было нельзя), которые попросили (или потребовали) не играть». Патлай намекнули, что её имя «фигурирует в каких-то нехороших списках».

Режиссёр пояснила, что впервые об отмене она узнала 15 января — зрителей в театре ждали вечером в тот же день. Показ 4 февраля также был снят с афиши. По словам Патлай, через несколько дней знакомые прислали ей ссылку на один из Telegram-каналов, где утверждалось, что «Танго морген, танго пли» формирует «негативное восприятие вклада СССР в победу над фашизмом, порождает сомнения в правде военного поколения», а инициатором отмены стало правительство Новосибирской области.



Как пишет издание «Новая Сибирь», в местном минкульте заявили, что такое утверждение неверно: «...правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеют отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей», а корректировка афиш во время пандемии коронавируса — стандартная практика.



Руководство театра «Глобус» выступило с заявлением о случившемся 21 января. В сообщении говорится, что с момента премьеры 23 сентября 2020 года прошло пять показов «Танго морген, танго пли», и спектакль «чрезвычайно важен» для площадки. Отмены в январе и феврале произошли лишь из-за того, что «в период пандемии и всех ограничений, связанных с ней, театр столкнулся с тем, что возникают сложные моменты с продажами билетов». Теперь постановку покажут 2 апреля и 4 мая 2021 года.

