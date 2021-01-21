«От заката до рассвета» станет мультфильмом. Роберт Родригес лично подтвердил работу над проектом

Американский кинорежиссер Роберт Родригес («Город грехов», «Отчаянный», «Четыре комнаты») работает над анимационным сериалом по своей картине 1996 года «От заката до рассвета». Об этом он рассказал в одном из своих недавних интервью.



Как сообщает comicbook, деталей будущего проекта режиссер называть не стал.



Напомним, в оригинальном фильме ужасов, одним из авторов сценария которого и исполнителем одной из ролей был Квентин Тарантино, снимались также Джордж Клуни и Харви Кейтель.



Герои картины оказывались в придорожном баре, который принадлежал вампирам, питающимся кровью проезжих байкеров и дальнобойщиков.

