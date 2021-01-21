FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«От заката до рассвета» станет мультфильмом. Роберт Родригес лично подтвердил работу над проектом

Американский кинорежиссер Роберт Родригес («Город грехов», «Отчаянный», «Четыре комнаты») работает над анимационным сериалом по своей картине 1996 года «От заката до рассвета». Об этом он рассказал в одном из своих недавних интервью.

Как сообщает comicbook, деталей будущего проекта режиссер называть не стал.

Напомним, в оригинальном фильме ужасов, одним из авторов сценария которого и исполнителем одной из ролей был Квентин Тарантино, снимались также Джордж Клуни и Харви Кейтель.

Герои картины оказывались в придорожном баре, который принадлежал вампирам, питающимся кровью проезжих байкеров и дальнобойщиков.

В 1999 году пользовавшаяся успехом картина получила продолжение («Кровавые деньги Техаса») и приквел («Дочь палача»).

Напомним, перед Новым годом Роберт Родригес сыграл на гитаре малышу Йоде и выложил видео этих душевших посиделок в «Инстаграм».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний