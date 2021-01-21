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Минздрав изменил требования к хранению вакцины «Спутник V», чтобы привить как можно больше людей

Условия хранения вакцины «Спутник V» изменил Минздрав России. Теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от +2 до +8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 января.

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 — плюс 8 градусов и минус 18 градусов, что позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации.

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Комментарии (12)

vader
Это еще что. Вон, в Литве перевозили вакцину от Pfizer, которой нужно -80 градусов, в обычных холодильниках. Минздрав Литвы как узнал, сразу остановил вакцинацию. А производитель прислал письмо, дескать, ничего страшного, -80 или -15, какая разница, вы там вакцинируйте себе, вакцинируйте...
USSR_forever
Фонтанка, очень хотелось бы узнать о статистики смертности от будьона и кол-во числа побочек =) Не верю я в сказки про то, что в Багдаде всё спокойно.
260567431
Все диванные эксперты подтянулись или еще кого-то ожидаем?
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