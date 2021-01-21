Минздрав изменил требования к хранению вакцины «Спутник V», чтобы привить как можно больше людей

Условия хранения вакцины «Спутник V» изменил Минздрав России. Теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от +2 до +8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 января.
«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Он уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 — плюс 8 градусов и минус 18 градусов, что позволит расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации.