Минздрав изменил требования к хранению вакцины «Спутник V», чтобы привить как можно больше людей

Условия хранения вакцины «Спутник V» изменил Минздрав России. Теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от +2 до +8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 января.



«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — цитирует Мурашко РИА Новости.

