В Петербурге в крещенских купаниях приняли участие 36 тысяч человек, для них было оборудовано 18 иорданей. Для сравнения, в прошлом году в городе в 27 куплях совершили омовение около 50 тысяч человек. Как сообщает 20 января пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, места для купания были подготовлены с учётом всех мер безопасности, в том числе эпидемических, дежурили спасатели, медики и сотрудники органов правопорядка. В историческом центре купели работали у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. Нештатных ситуаций и серьёзных происшествий не зафиксировано.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Местами, как показалось горожанам, было чрезмерно многолюдно. «Власти города в этом году сократили количество мест для купания в центре и время проведения. Народ ринулся куда можно, например вчера у Петропавловской крепости стояли в очереди полтора-два часа, обнаженные перед купелью с полотенцем минут по 15–20, — жалуется читатель «Фонтанки» Михаил. — Очень много народу, я восемь лет принимаю участие в купаниях, ни разу такого не видел».



Читатель «Фонтанки» Михаил