В Петербурге в крещенских купаниях приняли участие 36 тысяч человек, для них было оборудовано 18 иорданей. Для сравнения, в прошлом году в городе в 27 куплях совершили омовение около 50 тысяч человек.
Как сообщает 20 января пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, места для купания были подготовлены с учётом всех мер безопасности, в том числе эпидемических, дежурили спасатели, медики и сотрудники органов правопорядка. В историческом центре купели работали у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. Нештатных ситуаций и серьёзных происшествий не зафиксировано.
Местами, как показалось горожанам, было чрезмерно многолюдно. «Власти города в этом году сократили количество мест для купания в центре и время проведения. Народ ринулся куда можно, например вчера у Петропавловской крепости стояли в очереди полтора-два часа, обнаженные перед купелью с полотенцем минут по 15–20, — жалуется читатель «Фонтанки» Михаил. — Очень много народу, я восемь лет принимаю участие в купаниях, ни разу такого не видел».
Читатель «Фонтанки» Михаил
В ночь на 19 января губернатор Петербурга Александр Беглов посетил прорубь на Аптекарской набережной, но в воду не заходил, хотя в прошлом году купался. Зато в главной городской купели у Петропавловской крепости побывали председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Президент России Владимир Путин также не обошёл стороной крещенскую прорубь. Для традиционного ритуала он выбрал плавки, которые приковали внимание общественности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был в рубахе до пят и под присмотром белого шпица.
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Число тех, кто в Петербурге в ночь на 19 января окунается в купели, разнится из года в год, однако это всегда несколько десятков тысяч человек. Так, в 2014 году около 60 тысяч участвовали в купаниях, в 2015 их стало всего 29 тысяч, однако к 2018-му количество желающих вновь выросло — в Петербурге и области 70 тысяч приняли участие в мероприятиях. В 2019 году их было 50 тысяч.