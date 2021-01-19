Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к полуночи к купели выстроилась очередь больше 100 человек, она растянулась вдоль набережной. Люди переодеваются на морозе и ждут до получаса, чтобы окунуться. Рядом с прорубью дежурит полиция и МЧС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ночь на 19 января посетил купель на Аптекарской набережной. Вместе с градоначальником в проверке участвовал начальник городского управления МЧС Алексей Аникин, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который прибыл с рабочим визитом.

Губернатор отметил, что желающих много, сфотографировался с купающимися, но сам окунаться не стал. По данным «Фонтанки», он планирует это сделать за городом.

«Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики. Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа», — сказал Александр Беглов.

19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне.

В этом году в Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 18 адресам, однако из-за пандемии коронавируса при их посещении необходимо соблюдать правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.



Где в крещенскую ночь в Петербурге искупаться в проруби и как при этом не получить штраф, читайте в материале «Фонтанки».

