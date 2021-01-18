Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив

Полный список мест для ритуальных купаний опубликован на сайте Главного управления МЧС по Петербургу.



Пожалуй, самой масштабной и живописной стоит признать точку у Петропавловской крепости. Там военнослужащие Западного военного округа развернули площадку для крещенских купаний на прибрежном участке пляжа между Трубецким и Нарышкиным бастионами. Она снабжена оборудованными печами палатками и полевыми кухнями с горячим чаем, сообщили в понедельник в пресс-службе ЗВО. Строго говоря, военные обустраивают все удобства для себя: по сообщениям из штаба округа, у Петропавловки в «окунании», как там выражаются, намереваются принять участие несколько сотен верующих солдат, офицеров и сержантов. Но и гражданских обещают пускать. Тем более что освящение, по сути, главной городской купели у Петропавловки будет проводить митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



Также военные купели разместятся в Кронштадте, на Петровской набережной у Никольского собора, и в Петергофе — у Ольгиного пруда, рядом с собором святых Петра и Павла.

Тем, кто к нырянию в ледяную воду посреди зимы относится настороженно, крещенская инфраструктура может предложить купели-лайт. В Красносельском и Курортном районах они будут работать в закрытых церковных помещениях, хотя температура воды там будет не намного выше, чем в городских водоемах.

Одна из таких купелей находится в деревне Старо-Паново Красносельского района, в храме святых мучеников Адриана и Наталии. Там «Фонтанке» рассказали, что речь идет об отдельном здании — часовне-купели в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», которая обычно используется в обрядах крещения. Вопреки названию, вода в эту купель подается по водопроводу, однако ее температура все равно около +3 °С. По сути, единственный плюс — что от раздевалки до купели не надо будет идти по морозу, ну и льда никакого не будет. Но и этого хватает, чтобы желающих окунуться в Старо-Паново оказалось достаточно, вспоминают представители храма.



В этом году там также готовятся к большому числу прихожан, но надеются, что придут немногие. Так как часовня небольшая, а ситуация с коронавирусом в городе все еще тревожная, желающих будут впускать внутрь по одному или семьями, остальные должны будут ждать в очереди на улице. В храме рассказали, что для ожидающих возле часовни будут подготовлены согревающий чай и жаровни, кроме того, в 100 метрах от часовни находится храм, где можно будет скоротать время в молитве и согреться. Раздавать освященную воду прихожанам будут с отдельного входа.

Настоятель храма святых мучеников Адриана и Наталии протоиерей Михаил Стрельников подтвердил корреспонденту «Фонтанки» уже не раз озвученную официальную позицию РПЦ: «Грехи не отмываются в купели», а само погружение не является обязательной частью религиозных ритуалов. «Прихожане погружаются добровольно, чтобы омыть тело во здравие или получить благоговение. Гораздо более важным для верующих является водосвятие и раздача освященной воды», — объяснил протоиерей Михаил.



Ранее настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» Богдан Полевой предупредил, что тех, кто раз в год ныряет в ледяную воду и не ходит при этом в храм, ждет разочарование. Он напомнил, что церковь не призывает окунаться в прорубь. Это лишь народная традиция, завезённая на Русь из мест с более подходящими климатическими условиями. «Церковь призывает всех очень внимательно отнестись к своему здоровью, эпидемиологической ситуации, проявить мудрость. Если кто-то понимает, что он не готов, или что-то угрожает здоровью, лучше воздержаться от этого», — сказал настоятель.

В среде иерархов РПЦ бытуют и более резкие оценки. «В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь, — заявил на минувших выходных глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). — Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом».



Еще более резкие оценки этому «суеверию» дали на днях в Ивановской области, где местные священники назвали крещенские купания «маргинальными обычаями».

Недавнее постановление губернатора Петербурга о запрете выхода на лед, которое грозит нарушителям штрафом до 5 000 рублей, могло еще больше смутить некоторых желающих закалиться в Крещение. Однако в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города в ответ на вопрос «Фонтанки» пояснили, что этот запрет не распространяется на официальные места купания из списка МЧС — они оборудованы мостками, и фактического выхода на лед не происходит. К тому же рядом постоянно дежурят спасатели. Зато запрет напрямую касается несанкционированных Смольным, то есть всех остальных, кроме тех 18, купелей в водоемах города, которые делаются в частном порядке, — заверили в комитете.

Во многих регионах массовые крещенские купания совсем запретили. В Томске, Перми, Югре, на Ставрополье, в Хабаровском крае и в Якутии решили полностью обойтись без купаний. На территории Камчатки будет работать только одна купель. Впрочем, в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах специалисты МЧС в своих предостережениях основывались не на распространении коронавируса, а на опасностях, связанных с провалами льда.



Для тех, кто все же решил погрузиться в прорубь, на сайте МЧС России есть правила безопасности. Перед купанием необходимо разогреться, сделать разминку. Не стоит окунаться с головой — это может привести к переохлаждению. В воде находиться не больше одной минуты. После купания нужно растереться, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Алена Юферева, специально для «Фонтанки.ру»

