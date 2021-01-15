Владыка Варсонофий освятит воды Невы у Петропавловской крепости. Купели быть

В ночь на 19 января митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятит невские воды. До воскресенья должна быть согласована установка купели у Петропавловской крепости, об этом 15 января в ходе пресс-конференции «Интерфакса» заявил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» Богдан Полевой.



«У Петропавловской крепости будет купель. По предварительной информации, если все будет хорошо, освящение будет совершать владыка Варсонофий. Если к этому времени будет согласована ее установка», — отметил Полевой.

