FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Владыка Варсонофий освятит воды Невы у Петропавловской крепости. Купели быть

В ночь на 19 января митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятит невские воды. До воскресенья должна быть согласована установка купели у Петропавловской крепости, об этом 15 января в ходе пресс-конференции «Интерфакса» заявил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» Богдан Полевой.

«У Петропавловской крепости будет купель. По предварительной информации, если все будет хорошо, освящение будет совершать владыка Варсонофий. Если к этому времени будет согласована ее установка», — отметил Полевой.

Ранее настоятель храма попросил отказаться в этом году от массового окунания в купели, заявив, что грехи это не смоет.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, практически вся Нева сегодня покрыта льдом, только у Дворцового моста он разбит буксиром. Толщина льда составляет 15–20 сантиметров. На территории Невской губы, у берегов залива и Ладоги уже стоит припай, толщина которого достигает 20–30 сантиметров. Какая погода ждёт петербуржцев на Крещение — читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

***_555
А владыка с грошиками?
Петр Петров
Владыка??!?!?!!?!
Други подскажите это что, звание какое то или погремуха?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний