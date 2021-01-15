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«Никакие грехи не смываются в проруби». Представитель РПЦ призвал петербуржцев отказаться от показухи

Никакие грехи, вопреки общепринятому народному поверью, не смываются в проруби. Об этом 15 января в ходе пресс-конференции «Интерфакса» заявил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» Богдан Полевой. Он предупредил, что тех, кто раз в год ныряет в ледяную воду и не ходит при этом в храм, ждет разочарование.

«Главный смысл праздника — прославление этого события. Возможность прийти в храм, причаститься, исповедоваться, разделить этот праздник. Принять участие в великом освящении воды, набрать её, окропить жилище. Это приоритетные вещи для любого православного человека», — пояснил отец Богдан.

Он напомнил, что церковь не призывает окунаться в прорубь. Это лишь народная традиция, завезённая на Русь из мест с более подходящими климатическими условиями.

«Церковь призывает всех очень внимательно отнестись к своему здоровью, эпидемиологической ситуации, проявить мудрость. Если кто-то понимает, что он не готов, или что-то угрожает здоровью, воздержаться от этого», — сказал настоятель.

Богдан Полевой попросил тех, кто хочет набрать освященной воды, посмотреть расписание храмов и приходить между службами, чтобы не отвлекать настоятелей.

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
"Главный смысл праздника — прославление этого события. Возможность прийти в храм, причаститься, исповедоваться, разделить этот праздник. Принять участие в великом освящении воды, набрать её, окропить жилище"

Выложить фотку в инстаграм - вот главный смысл большинства окунающихся.
Vahmistroff
У человека здравомыслящего грехов быть не может по определению.
WuhanRockCafe
Тут все дело в подходе: ежели окунуть в ледяную прорубь святого отца, то он мгновенно отпустит вам все грехи.
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