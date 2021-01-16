«Обычай маргинальный». РПЦ призывает отказаться от купания в крещенской проруби

Погружение в прорубь во время Крещения Господня не является церковным ритуалом, напоминает Русская православная церковь в преддверии христианского праздника.

О том, что на фоне эпидемии коронавируса стоит воздержаться от крещенских купаний, в эфире телеканала «Россия-24» сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — цитирует его «Интерфакс» 16 января.



«Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — отметил митрополит Иларион.

В свою очередь, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что верующим вообще не нужен ритуал с окунанием в крещенскую прорубь.

«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Если человек христианин, то он и без крещенской проруби обойдётся очень хорошо. Это просто суеверие видеть, что надо обязательно совершить что-то купательное. (...) Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражён, и беда для социума».

