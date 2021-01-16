«Обычай маргинальный». РПЦ призывает отказаться от купания в крещенской проруби

Погружение в прорубь во время Крещения Господня не является церковным ритуалом, напоминает Русская православная церковь в преддверии христианского праздника.
О том, что на фоне эпидемии коронавируса стоит воздержаться от крещенских купаний, в эфире телеканала «Россия-24» сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — цитирует его «Интерфакс» 16 января.
«Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — отметил митрополит Иларион.
В свою очередь, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) заявил, что верующим вообще не нужен ритуал с окунанием в крещенскую прорубь.
«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Если человек христианин, то он и без крещенской проруби обойдётся очень хорошо. Это просто суеверие видеть, что надо обязательно совершить что-то купательное. (...) Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражён, и беда для социума».
Ранее со схожим обращением выступил настоятель петербургского храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» Богдан Полевой, который напомнил, что купанием в проруби грехи не смоешь.
Из-за эпидемии коронавируса в ряде российских регионов введен запрет на купание. В Петербурге (на втором месте по количеству заболевших в стране) такое решение не принято. Санкт-Петербургская епархия заявила, что 19 января митрополит Варсонофий освятит невские воды с помощью купели у Петропавловской крепости. Главный синоптик Петербурга прогнозирует, что к вечеру следующего понедельника значительно потеплеет, и в крещенскую ночь в городе будет 3–5 градусов с минусовым значением.