Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет крещенская ночь

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает в ночь на Крещение Господне. Морозы закончатся, но лёд останется, а значит — купелям быть.



«В последние дни остается холодная погода. С воскресенья начнется значительное потепление. В этом году повезло, что есть даже о чем поговорить. В прошлом году у нас не было ни льда, ни возможности делать купели», — отметил Колесов.



Синоптик напомнил, что сейчас температура в Петербурге ниже 17 градусов со знаком минус. Такие низкие значения не наблюдались в городе уже два года. В связи с этим в Северной столице начался ледостав. Александр Колесов предполагает, что в крещенскую ночь столбики термометров в Петербурге покажут 3–5 градусов с минусовым значением. Однако ветер меняется с восточного на западный. Предполагается, что дуть он будет со скоростью 5–8 метров в секунду, поэтому синоптик рекомендует ставить на купели защиту от ветра, а людям — одеваться теплее.

