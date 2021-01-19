Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал традицию крещенских купаний. В ледяную воду он погружался в одной рубахе до пят и под присмотром белого шпица.



О том, как Лукашенко провёл православный праздник, 19 января сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Белорусский лидер колол дрова, топил баню, пил, по всей видимости, святую воду — всё в компании белого шпица. Как писали белорусские СМИ, его кличка Умка, но президент на видео обычно зовёт его «Малыш».