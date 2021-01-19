Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал традицию крещенских купаний. В ледяную воду он погружался в одной рубахе до пят и под присмотром белого шпица.
О том, как Лукашенко провёл православный праздник, 19 января сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Белорусский лидер колол дрова, топил баню, пил, по всей видимости, святую воду — всё в компании белого шпица. Как писали белорусские СМИ, его кличка Умка, но президент на видео обычно зовёт его «Малыш».
Без купания в купели также не обошлось. Белорусский лидер окунался с барским колоритом — то ли в сорочке, то ли в посконной рубахе и с крестиком на шее. Перед этим, похоже, парился в бане. После, прикрыв голову банным колпаком, вспомнил покойного митрополита Филарета и пожелал долгой жизни отцу Фёдору, «что рубашку сшил».
Мы сделали всё, что могли pic.twitter.com/AMWHVhdAX1— Чай з варэннем (@belteanews) January 19, 2021
Российский президент Владимир Путин также не обошёл стороной крещенскую прорубь. Для традиционного ритуала он выбрал плавки, которые приковали внимание пользователей.