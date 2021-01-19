На кадрах лидер страны трижды погружается с головой в ледяную воду. Для народного ритуала он выбрал синие плавки. Многие пользователи обратили внимание на трусы и отметили их цвет.



Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби.

В прошлом году о крещенских купаниях Путина не сообщалось, он в это время принимал участие в конференции по Ливии в Берлине. В 2019 году и в 2018 году он нырял в прорубь.