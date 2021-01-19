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Всё внимание — к синим трусам. Владимир Путин трижды окунулся в крещенскую прорубь

Президент России Владимир Путин совершил традиционное погружение в крещенскую купель. Видео появилось в соцсетях 19 января.

На кадрах лидер страны трижды погружается с головой в ледяную воду. Для народного ритуала он выбрал синие плавки. Многие пользователи обратили внимание на трусы и отметили их цвет.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби.

В прошлом году о крещенских купаниях Путина не сообщалось, он в это время принимал участие в конференции по Ливии в Берлине. В 2019 году и в 2018 году он нырял в прорубь.

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Комментарии (44)

RemyMartin
Три раза перекрестился
Прыгнул в чан и там .... обнулился
Zloi_prohozhiy
Пока купался, какую-нить древнюю реликвию на дне не нашёл?
262153701
Интересно. когда в Гэбухе с партбилетом служил, тоже кунался и крестился? Во что же он уверовал - в свою незаменимость похоже?..
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