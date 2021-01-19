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Петербуржцы окунаются в крещенскую прорубь у Петропавловки. Настроение задал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Петербуржцы окунаются в воды Невы у Петропавловской крепости 19 января. Побывали в главной городской купели председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на пляже у Петропавловской крепости в Крещение собралась очередь. Прорубь освятил митрополит Варсонофий. Процесс окунания владыки оставили за кадром для фотографов и простых наблюдателей — прорубь закрыли спины сопровождающих. Затем в воду зашёл Вячеслав Макаров. После официальных лиц доступ к воде открыли для горожан.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В ночь на 19 января губернатор Петербурга Александр Беглов посетил прорубь на Аптекарской набережной, но окунаться не стал.

19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне.

В этом году в Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 18 адресам, однако из-за пандемии коронавируса при их посещении необходимо соблюдать правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.

Где в Петербурге искупаться в проруби и как при этом не получить штраф, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (14)

Papsik
Владыка освятил, а второй - осквернил!
Урус-Баши
Моржи всегдакпались в проруби в это время, при советскй власти и без првязки к религии.Нынешние моржи бросаются в прорубь только раз в год. И какие-то пузатые они стали, с двойным-тройным подбородком, лощёные. Поп , судя по всему,повёл себя благоразумно. Не стал нырять.
261697121
Вообще конечно сюр. Языческий славянский обряд на фоне европейского города. Естественно Иисус ни в каких полыньях не купался. Если и проводить аналогию - то это Охта в среднем течении. Иордан маленьний и илистый и скорее пересохнет чем замерзнет.
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