Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на пляже у Петропавловской крепости в Крещение собралась очередь. Прорубь освятил митрополит Варсонофий. Процесс окунания владыки оставили за кадром для фотографов и простых наблюдателей — прорубь закрыли спины сопровождающих. Затем в воду зашёл Вячеслав Макаров. После официальных лиц доступ к воде открыли для горожан.

Петербуржцы окунаются в воды Невы у Петропавловской крепости 19 января. Побывали в главной городской купели председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В ночь на 19 января губернатор Петербурга Александр Беглов посетил прорубь на Аптекарской набережной, но окунаться не стал.



19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне.



В этом году в Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 18 адресам, однако из-за пандемии коронавируса при их посещении необходимо соблюдать правила эпидемической безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.



Где в Петербурге искупаться в проруби и как при этом не получить штраф, читайте в материале «Фонтанки».

