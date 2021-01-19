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Крещенские купания в Петербурге: лучшие кадры

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Фотослужба «Фонтанки» по традиции провела этот день рядом с иорданями по всему городу. Лучшие кадры Крещения-2021 в нашей подборке:

Освящение иордани у Петропавловской крепости митрополитом Варсонофием
Освящение иордани у Петропавловской крепости митрополитом ВарсонофиемФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Усадьба Знаменка
Усадьба ЗнаменкаФото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Купель в Озерках
Купель в ОзеркахФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Отцы и дети. Аптекарская набережная
Отцы и дети. Аптекарская набережнаяФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Иордань у Петропавловской крепости
Иордань у Петропавловской крепостиФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Иордань у Петропавловской крепости
Иордань у Петропавловской крепостиФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Освящение иордани у Петропавловской крепости митрополитом Варсонофием
Освящение иордани у Петропавловской крепости митрополитом ВарсонофиемФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Усадьба Знаменка
Усадьба ЗнаменкаФото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Купель в Озерках
Купель в ОзеркахФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Отцы и дети. Аптекарская набережная
Отцы и дети. Аптекарская набережнаяФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Иордань у Петропавловской крепости
Иордань у Петропавловской крепостиФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Иордань у Петропавловской крепости
Иордань у Петропавловской крепостиФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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