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Депутаты утвердили Станислава Казарина вице-губернатором Петербурга

Парламент Петербурга на заседании 20 января утвердил Станислава Казарина на пост вице-губернатора, курирующего вопросы информатизации и связи, передает корреспондент «Фонтанки». За высказались 27 депутатов, 13 — против, 1 воздержался.

Чиновник занимает пост председателя комитета по информатизации и связи с декабря 2019 года.

Одними из важнейших задач Казарин назвал собственную технологическую независимость города и необходимость сделать Петербург «регуляторной песочницей», территорией, на которой могут в экспериментальном порядке применяться новые технологии, в том числе по безопасности киберфизических систем. Чиновник добавил, что по поручению губернатора в ближайшее время в Петербурге будет создана профильная рабочая группа при участии СПбГУ и компании «Россофт».

Отвечая на вопрос беспартийного депутата Максима Резника о политических убеждениях Казарин подтвердил, что они у него есть, и предположил, что все в зале заседания в определенном смысле находятся в одной партии — «Порядочность, честность и здравый смысл».

Глава «яблочной» фракции Борис Вишневский отметил, что работа сервиса «Здоровье петербуржца» в условиях борьбы с пандемией коронавируса «провалена». Напомним, сервис вызова врача на дом через этот портал не работал в течение нескольких месяцев.

Ранее депутаты утвердили «энергетическим» вице-губернатором выходца из «Россетей» Сергея Дрегваля. Кроме того, парламенту предстоит в ближайшие минуты рассмотреть третью кандидатуру в правительство города — Бориса Пиотровского, который может стать замгубернатора по культуре и спорту.

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Комментарии (1)

gencon
Ну и что дальше? Будет на машине ездить служебной, водителя дадут, квартиру, взяток... Конец все равно одинаков для всех : подстава, превышение, суд, арест....
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