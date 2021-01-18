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Почти 50 человек задержали за поддержку Навального в Петербурге. Полиция ушла раньше, чем закончилась акция

Полиция Петербурга потеряла интерес к сторонникам Алексея Навального, которые остались после серии задержаний. У Гостиного двора еще находятся несколько человек, но силовики покидают протестную акцию.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к 21:00 понедельника, 18 января, площадь у Гостиного двора погрузилась в атмосферу «пора по домам». В общей сложности, по предварительным данным, в Петербурге было задержано больше 40 человек.

В финальную партию вошла группа юношей, которые синхронно подняли вверх сложенные буквой V пальцы. Сами навальнисты утверждали, что это знак мира. Полицейским понадобилось 20 минут, чтобы понять истинный смысл жеста — уезжая в Матросскую тишину, символ победы продемонстрировал Алексей Навальный. Оппозиционер также, минимум четвертый раз за сутки, призвал никого и ничего не бояться.

Вместе с молодежью в «автозак» отправились две дамы преклонного возраста. В пылу политического диспута они от взаимных обвинений в истеричности перешли к стадии «хватать за грудки». Последним задержали мужчину с плакатом, в автобус его заносили на руках.

В общей сложности, по предварительным данным «ОВД-инфо», 18 января во время протестных акций в регионах задержали больше 60 человек: 46 — в Петербурге, 14 — в Москве, по одному — в Архангельске и Иркутске. По информации издания, задержанных у Гостиного двора больше часа держали в автобусе, пытаясь отобрать телефоны и отказывая в праве на туалет. На вопрос о нужде полицейские якобы отвечали: «Вам Навальный поможет».

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Германии. С прошлого августа немецкие врачи лечили его от последствий отравления в Сибири. Специалисты Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального пытались убить боевым ядом типа «Новичок». Политик обвинил в покушении на себя сотрудников Федеральной службы безопасности. Россия возбуждать уголовное дело отказывается. Задержание Навального осудили власти 12 стран Европы, а также США и Канады. Свободы политику потребовали международные правозащитники. 18 января Навального арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет его в том, что он нарушил условия испытательного срока, к которому Навального приговорили по делу «Ив Роше». Задержание и арест спровоцировали протест сторонников оппозиционера. Им также не дали встретить Навального из Германии. Самолет посадили в Шереметьево, а не во Внуково, где его ждала почти тысяча человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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Иван Вырыпаев, известный режиссер, драматург выразил свое мнение о «деле Навального»:

— Мне кажется, эта дикая ситуация с арестом вернувшегося на родину политика касается всех нас. И совершенно не важно, разделяете вы политические взгляды Навального или нет. Налицо оскорбление и унижение российских граждан.
Yubilar
Это вам не сюда. Это вам нужно обратиться в фонд борьбы с коррупцией. Они подскажут, как нужно правильно и эффективно просить.
медведь Дмитрий
Помню в Питере на 2 августа ,то же один гей вышел .....ЗАЧЕМ в Архангельске за Навального один чел вышел....сюр какой то ))))))
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