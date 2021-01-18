Почти 50 человек задержали за поддержку Навального в Петербурге. Полиция ушла раньше, чем закончилась акция

Полиция Петербурга потеряла интерес к сторонникам Алексея Навального, которые остались после серии задержаний. У Гостиного двора еще находятся несколько человек, но силовики покидают протестную акцию.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к 21:00 понедельника, 18 января, площадь у Гостиного двора погрузилась в атмосферу «пора по домам». В общей сложности, по предварительным данным, в Петербурге было задержано больше 40 человек.



В финальную партию вошла группа юношей, которые синхронно подняли вверх сложенные буквой V пальцы. Сами навальнисты утверждали, что это знак мира. Полицейским понадобилось 20 минут, чтобы понять истинный смысл жеста — уезжая в Матросскую тишину, символ победы продемонстрировал Алексей Навальный. Оппозиционер также, минимум четвертый раз за сутки, призвал никого и ничего не бояться.

