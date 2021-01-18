Почти 50 человек задержали за поддержку Навального в Петербурге. Полиция ушла раньше, чем закончилась акция

Полиция Петербурга потеряла интерес к сторонникам Алексея Навального, которые остались после серии задержаний. У Гостиного двора еще находятся несколько человек, но силовики покидают протестную акцию.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к 21:00 понедельника, 18 января, площадь у Гостиного двора погрузилась в атмосферу «пора по домам». В общей сложности, по предварительным данным, в Петербурге было задержано больше 40 человек.
В финальную партию вошла группа юношей, которые синхронно подняли вверх сложенные буквой V пальцы. Сами навальнисты утверждали, что это знак мира. Полицейским понадобилось 20 минут, чтобы понять истинный смысл жеста — уезжая в Матросскую тишину, символ победы продемонстрировал Алексей Навальный. Оппозиционер также, минимум четвертый раз за сутки, призвал никого и ничего не бояться.
Вместе с молодежью в «автозак» отправились две дамы преклонного возраста. В пылу политического диспута они от взаимных обвинений в истеричности перешли к стадии «хватать за грудки». Последним задержали мужчину с плакатом, в автобус его заносили на руках.
В общей сложности, по предварительным данным «ОВД-инфо», 18 января во время протестных акций в регионах задержали больше 60 человек: 46 — в Петербурге, 14 — в Москве, по одному — в Архангельске и Иркутске. По информации издания, задержанных у Гостиного двора больше часа держали в автобусе, пытаясь отобрать телефоны и отказывая в праве на туалет. На вопрос о нужде полицейские якобы отвечали: «Вам Навальный поможет».