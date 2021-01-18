Новый пик коронавируса и 110 тысяч активных больных ждут в Петербурге в феврале

Прогноз о пике в 150 тысяч активных больных в Петербурге уже к февралю пока не сбывается — всё пока может быть немного лучше, заявил «Фонтанке» проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. Он руководит рабочей группой, создающей по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса.



«Действительно, пессимистичная кривая предполагала 146 тысяч активных больных уже в районе 30 января. Пока в Петербурге был локальный пик: 12 января их число достигло 103 735 активных больных, — отметил ученый 18 января. — Но кривая изменения числа активных больных, по которой мы в итоге идем сейчас, а мы строим сразу девять разных кривых с разными параметрами эпидемического процесса, обнадеживает: на начало февраля она дает оценку в 110 000 активных больных».

