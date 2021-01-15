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В Германии умерли десять человек, привитых от коронавируса

В Германии к 14 января скончались десять человек, получивших прививку от COVID-19, все они были пожилыми.

Как пишет журнал Der Spiegel, по словам медиков, умершие были людьми преклонного возраста с тяжёлыми заболеваниями. Предполагается, что причиной смертей стали их основные заболевания.

В стране вакцинацию прошли более 600 тысяч человек. Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после прививок. 51 случай признан серьёзным. Чаще всего неблагоприятные последствия фиксируются у людей старше 60 лет.

В Германии для вакцинации используются два препарата: Moderna и американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech. По словам президента института Пауля Эрлиха Клауса Чичутека, обе вакцины безопасны и эффективны.

Число заболевших COVID-19 в Германии к 15 января превысило два миллиона. Точное число — 2 000 958 случаев — назвал Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости ковидом в стране. По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 22 368 случаев инфицирования коронавирусом и 1113 смертей. Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировано 44 994 летальных исхода, передаёт РИА «Новости».

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Комментарии (14)

Павел Чернорук
когда старые умирают с наличием ковидлы - умерли от коронавируса, записываем в статистику.
когда умирают сразу после прививки непроверенной американской вакциной - умерли от сопутствующих заболеваний.
Oleg_I
Зато в России красота. Неизвестно ни сколько заболело, ни сколько умерло, ни сколько привито. И сколько умерло после прививки - тоже неизвестно. Зачем холопам лишний раз волноваться?
abzads
Посмотрел в Википедии, численность населения немного более 80 миллионов. То есть, за десять месяцев ужасной пандемии заболел один человек из сорока. Скончался один из двух тысяч. Вот что маски животворящие делают!
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