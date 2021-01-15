В Германии умерли десять человек, привитых от коронавируса

В Германии к 14 января скончались десять человек, получивших прививку от COVID-19, все они были пожилыми.

Как пишет журнал Der Spiegel, по словам медиков, умершие были людьми преклонного возраста с тяжёлыми заболеваниями. Предполагается, что причиной смертей стали их основные заболевания.

В стране вакцинацию прошли более 600 тысяч человек. Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после прививок. 51 случай признан серьёзным. Чаще всего неблагоприятные последствия фиксируются у людей старше 60 лет.

