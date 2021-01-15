В Германии умерли десять человек, привитых от коронавируса

В Германии к 14 января скончались десять человек, получивших прививку от COVID-19, все они были пожилыми.
Как пишет журнал Der Spiegel, по словам медиков, умершие были людьми преклонного возраста с тяжёлыми заболеваниями. Предполагается, что причиной смертей стали их основные заболевания.
В стране вакцинацию прошли более 600 тысяч человек. Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после прививок. 51 случай признан серьёзным. Чаще всего неблагоприятные последствия фиксируются у людей старше 60 лет.
В Германии для вакцинации используются два препарата: Moderna и американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech. По словам президента института Пауля Эрлиха Клауса Чичутека, обе вакцины безопасны и эффективны.
Число заболевших COVID-19 в Германии к 15 января превысило два миллиона. Точное число — 2 000 958 случаев — назвал Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости ковидом в стране. По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 22 368 случаев инфицирования коронавирусом и 1113 смертей. Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировано 44 994 летальных исхода, передаёт РИА «Новости».