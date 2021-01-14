ЕСПЧ заявил о юрисдикции России над Крымом. Но только в кавычках

Европейский суд по правам человека в ответ на обвинения Украины заявил о «юрисдикции» России над Крымом.



«Факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под «юрисдикцию» России на основании контроля, который она осуществляла над Крымом», — сообщается 14 января на сайте ЕСПЧ.



Суд в Страсбурге при этом особо подчеркнул, что не призван решать, было ли включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права. Позицию украинской стороны о якобы имевшихся на территории полуострова нарушениях в ЕСПЧ назвали «последовательной», при этом заявление Киева было признано лишь частично приемлемым для рассмотрения судом.

