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ЕСПЧ заявил о юрисдикции России над Крымом. Но только в кавычках

Европейский суд по правам человека в ответ на обвинения Украины заявил о «юрисдикции» России над Крымом.

«Факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под «юрисдикцию» России на основании контроля, который она осуществляла над Крымом», — сообщается 14 января на сайте ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге при этом особо подчеркнул, что не призван решать, было ли включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права. Позицию украинской стороны о якобы имевшихся на территории полуострова нарушениях в ЕСПЧ назвали «последовательной», при этом заявление Киева было признано лишь частично приемлемым для рассмотрения судом.

«ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации. <...> Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями», — так решение Страсбурга прокомментировали в органе исполнительной власти РФ.

В заявлении подчеркивается, что окончательное «решение будет принято позже».

Украина подала две жалобы в ЕСПЧ — в марте 2014 года и августе 2015-го, которые позже были объединены в одну. Украинская сторона настаивает на якобы имевших место нарушениях Европейской конвенции по правам человека на территории Крыма.

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Комментарии (7)

arbidol
Ничего не понял......
На что жалуются украинцы?
На то что в Крыму бандеровцам не разрешают вешать людей?
Валентин Хадаев
Фонтанка все желтее и желтее . Для чего для потехи великаноросцев публикуют эти статеички с шовинистическим уклоном ....что в городе больше тем нет ?
baddancer
Ленин, раскудрить его через коромысло, подложил под Россию бонбу, в виде Украины ! ТерРан, этот смелый человек, эту бонбу из под России убрал и подбросил её под Запад! Результаты налицо, тама наступил полный трындец ! Запад это понял, поэтому во всём виноват Путин! Аве ему!
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