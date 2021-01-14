ЕСПЧ заявил о юрисдикции России над Крымом. Но только в кавычках

Европейский суд по правам человека в ответ на обвинения Украины заявил о «юрисдикции» России над Крымом.
«Факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под «юрисдикцию» России на основании контроля, который она осуществляла над Крымом», — сообщается 14 января на сайте ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге при этом особо подчеркнул, что не призван решать, было ли включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права. Позицию украинской стороны о якобы имевшихся на территории полуострова нарушениях в ЕСПЧ назвали «последовательной», при этом заявление Киева было признано лишь частично приемлемым для рассмотрения судом.
«ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации. <...> Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями», — так решение Страсбурга прокомментировали в органе исполнительной власти РФ.
В заявлении подчеркивается, что окончательное «решение будет принято позже».
Украина подала две жалобы в ЕСПЧ — в марте 2014 года и августе 2015-го, которые позже были объединены в одну. Украинская сторона настаивает на якобы имевших место нарушениях Европейской конвенции по правам человека на территории Крыма.