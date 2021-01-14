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В телефоне главы штаба Любови Соболь обнаружили жучок «размером с автобус»

В смартфоне главы предвыборного штаба Любови Соболь Ольги Ключниковой было найдено прослушивающее устройство.

«Начальнику моего предвыборного штаба после ареста телефон вернули. Это было странно, поэтому мы присмотрелись к телефону получше. И обнаружили там прослушку», — рассказала 14 января Любовь Соболь.

По ее словам, Ключникову задержали 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из своих возможных отравителей. После этого главу штаба арестовали на семь суток и конфисковали телефон.

Соратники Соболь заметили видимые повреждения на смартфоне, когда его вернули. В частности, был перебит шлейф разговорного динамика и FaceID, а внутри располагалось неизвестное устройство. «Оно явно не от компании Apple. <...> В устройстве установлена сим-карта, микрофон, на обратной стороне можно увидеть GPS-трекер для отслеживания местоположения, а также микросхему для усиления радиосигнала», — сообщается в ролике на YouTube-канале «Навальный LIVE».

Любовь Соболь подчеркнула, что установка незаконной прослушки — это «уголовное преступление».

Алексей Навальный также прокомментировал информацию о неизвестном устройстве в смартфоне Ключниковой. По его оценке, жучок был «размером с автобус».

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Комментарии (35)

hedgehog_
оригинал не смотрел ибо лень.
странная попытка набросить на вентилятор.
emmitya
Заголовок не полный, "В телефоне главы штаба Любови Соболь обнаружили жучок «размером с автобус», который они сами туда и запихнули" - вот так правильно. Идиоты, для прослушивания "жучки" использовались в прошлом веке.
simak
Что неопознанную хрень в свой телефон они запихнули сами, это самоочевидно. А вот если это действительно жучок с алиэкспресс, то это тянет на оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и ролик можно считать добровольным признанием в совершении преступления)
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