В телефоне главы штаба Любови Соболь обнаружили жучок «размером с автобус»

В смартфоне главы предвыборного штаба Любови Соболь Ольги Ключниковой было найдено прослушивающее устройство.



«Начальнику моего предвыборного штаба после ареста телефон вернули. Это было странно, поэтому мы присмотрелись к телефону получше. И обнаружили там прослушку», — рассказала 14 января Любовь Соболь.



По ее словам, Ключникову задержали 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из своих возможных отравителей. После этого главу штаба арестовали на семь суток и конфисковали телефон.

