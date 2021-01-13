ЦБ ограничил трансграничные операции «дочки» Сбера «ЮMoney»

Центробанк РФ запретил сервису электронных платежей «ЮMoney» (бывшим «Яндекс.Деньгам») проводить операции между физлицами и компаниями-нерезидентами. Постановление вступило в силу 12 января, об этом стало известно из рассылки для клиентов сервиса, которую цитируют российские СМИ.
«Сегодня нами было получено предписание Центрального банка Российской Федерации, вынесенное по итогам проверки, закончившейся в конце 2020 года, об ограничении операций по переводу денежных средств физических лиц в пользу/от компаний-нерезидентов», — говорится в письме.
Ограничение будет действовать полгода. Расчеты по операциям, которые совершались до приостановки, произведут в сроки, установленные договором, но не позже 15 января.
Некоторые держатели карт жалуются, что «ЮMoney» не предупредил об ограничениях заранее. Представители сервиса утверждают, что уведомили клиентов, как только получили постановление ЦБ. Также в компании заверили, что кошельки и карты «ЮMoney» продолжают без ограничений работать в России.
«Фонтанка» запросила комментарии Сбербанка, ответа на момент публикации не было.