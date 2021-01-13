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ЦБ ограничил трансграничные операции «дочки» Сбера «ЮMoney»

Центробанк РФ запретил сервису электронных платежей «ЮMoney» (бывшим «Яндекс.Деньгам») проводить операции между физлицами и компаниями-нерезидентами. Постановление вступило в силу 12 января, об этом стало известно из рассылки для клиентов сервиса, которую цитируют российские СМИ.

«Сегодня нами было получено предписание Центрального банка Российской Федерации, вынесенное по итогам проверки, закончившейся в конце 2020 года, об ограничении операций по переводу денежных средств физических лиц в пользу/от компаний-нерезидентов», — говорится в письме.

Ограничение будет действовать полгода. Расчеты по операциям, которые совершались до приостановки, произведут в сроки, установленные договором, но не позже 15 января.

Некоторые держатели карт жалуются, что «ЮMoney» не предупредил об ограничениях заранее. Представители сервиса утверждают, что уведомили клиентов, как только получили постановление ЦБ. Также в компании заверили, что кошельки и карты «ЮMoney» продолжают без ограничений работать в России.

«Фонтанка» запросила комментарии Сбербанка, ответа на момент публикации не было.

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Комментарии (2)

bombaleilo
А на Сони как оплатить за игрушки, или только за телефон можно
Бред какой-то
PaaLadin
Всё останется как прежде говорили они.
То есть мои возвраты бабла с Алика зависнут в "нигде"?
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