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Чечня потратила за год почти 30 млн на награды имени Кадырова. Они из золота и с сотней драгоценных камней

Затраты чеченских властей на ордена и медали имени первого президента республики Ахмата Кадырова за год выросли более чем вдвое и составили 28 млн рублей. Об этом 11 января сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

В течение 2020 года правительство Чечни заключило три контракта на изготовление 45 медалей и такого же количества орденов. Согласно техническому заданию, в основе медали «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова» — золото 750-й пробы, колодка инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами, на обороте изречение первого президента республики: «Патриотизм доказывается не словами, а делом».

Ордена Кадырова также сделаны из золота, количество драгоценных камней не указано. В среднем одно изделие обошлось примерно в 311 тысяч рублей, тогда как годом ранее, по подсчётам издания, оно стоило 234 тысячи. Кроме того, в 2019 году правительство заказало не 90, а 50 орденов и медалей, потратив в общей сложности 11,7 млн рублей. Контракты заключены с индивидуальным предпринимателем из Кирова Сергеем Квашиным, в 2020 году награды заказывали у другого кировского предпринимателя — Ивана Гордина.

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Комментарии (13)

dedmoroz_5e4d8827384c2
всё правильно Рамзан делает
Rambovski
В спорте бывают "договорные" игры, когда команды или спортсмены договариваются между собой на взаимовыгодной основе. Здесь (в политике) то-же самое. Москва платит Грозному за лояльность (причём- из бюджета, из наших с вами налогов).
aaignat
А награждали этими висюльками акадЭмика и его родню
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