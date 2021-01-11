Чечня потратила за год почти 30 млн на награды имени Кадырова. Они из золота и с сотней драгоценных камней

Затраты чеченских властей на ордена и медали имени первого президента республики Ахмата Кадырова за год выросли более чем вдвое и составили 28 млн рублей. Об этом 11 января сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные сайта госзакупок.



В течение 2020 года правительство Чечни заключило три контракта на изготовление 45 медалей и такого же количества орденов. Согласно техническому заданию, в основе медали «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова» — золото 750-й пробы, колодка инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами, на обороте изречение первого президента республики: «Патриотизм доказывается не словами, а делом».