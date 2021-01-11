Сибирские водители показали «силушку богатырскую», чтобы освободить дорогу от фуры, собравшей мертвую пробку. Произошедшее засняли на видео.
Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», днем 10 декабря на Большевистской улице в Новосибирске, у остановки «Карьер Борок», занесло фуру. Тягач подбил минивэн Toyota Corolla Spacio и врезался кабиной в дерево. Кузов фуры при этом развернуло поперек дороги, и движение оказалось полностью перекрыто, и образовался большой затор.
Застрявшие в образовавшейся пробке водители помогали вызволить застрявший большегруз. Совместными усилиями автомобилисты сдвинули полуприцеп в сторону обочины. «Люди в Сибири двигают фуры. Так что вообще не удивляйтесь», — прокомментировал один из очевидцев, заснявший расчистку дороги на видео.