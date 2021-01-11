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«Люди в Сибири двигают фуры». Водители руками передвинули большегруз, перекрывший дорогу в Новосибирске

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/T8jrXB0iKE4" dir="auto">Максим Максим</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала Максим Максим на YouTube

Сибирские водители показали «силушку богатырскую», чтобы освободить дорогу от фуры, собравшей мертвую пробку. Произошедшее засняли на видео.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», днем 10 декабря на Большевистской улице в Новосибирске, у остановки «Карьер Борок», занесло фуру. Тягач подбил минивэн Toyota Corolla Spacio и врезался кабиной в дерево. Кузов фуры при этом развернуло поперек дороги, и движение оказалось полностью перекрыто, и образовался большой затор.

Застрявшие в образовавшейся пробке водители помогали вызволить застрявший большегруз. Совместными усилиями автомобилисты сдвинули полуприцеп в сторону обочины. «Люди в Сибири двигают фуры. Так что вообще не удивляйтесь», — прокомментировал один из очевидцев, заснявший расчистку дороги на видео.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/T8jrXB0iKE4" dir="auto">Максим Максим</a>&nbsp;на YouTube
Скриншот видео с канала Максим Максим на YouTube

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Комментарии (7)

Swift_
....местных властей и МЧС так и не дождались, всё сами ....
Modest_5e4ce41f7533b
Нет тех крепостей, которые бы наш человек не развалит с помощью лома и известной всем матери.
DEMOMON
Ну если она пустая, почему бы и нет?
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