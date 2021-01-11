Минюст планирует ужесточить наказания для любителей нарушать ПДД и пьяных водителей с детьми

Минюст России планирует дополнить проект нового КоАП РФ несколькими ужесточениями для водителей. В частности, лишением прав за три грубых нарушения ПДД и усилением санкций за «пьяное» вождение. Об этом со ссылкой на ведомство 11 января сообщает газета «КоммерсантЪ».

Среди новых норм, которые планируется добавить в Кодекс об административных правонарушениях, — лишение прав на срок до полутора лет для водителей, которые в течение года были трижды наказаны за грубые нарушения ПДД, рассказали изданию в Минюсте. Речь идет, в частности, о превышении скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и так далее. Нарушения, которые были зафиксированы камерами, в этой «накопительной» системе учитываться не будут.

Еще одна норма вводит более жесткое наказание для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Штраф за такое нарушение хотят поднять до 50 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав продлить до трех лет. Сейчас за вождение в пьяном виде штрафуют на 30 тысяч рублей и оставляют без водительского удостоверения на срок до двух лет. Также ведомство уточняет правила наказания для водителей, которые ездят без полиса ОСАГО. При фиксации нарушения на камеру, владельца машины смогут штрафовать не чаще одного раза в сутки. Предполагается, что 24 часов достаточно, чтобы оформить полис. Помимо этого, нарушения, допущенные пьяными пользователями электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств, будут считаться грубыми. Таким образом, на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа и нарушитель не сможет отделаться предупреждением. Ранее Минтранс предложил поправки в ПДД, вводящие термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который должен будет объединить под собой электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и так далее.