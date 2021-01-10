В России начались испытания противокоронавирусной вакцины «Спутник лайт»

Научный исследовательский центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания облегченной версии вакцины против COVID-19. Она получила название «Спутник лайт».
Это первое выданное Минздравом в 2021 году разрешение на испытания лекарственных препаратов на людях, заметила «Фонтанка». Оно подписано 8 января.
По условиям разрешения, однокомпонентную вакцину на основе аденовируса опробуют на 150 добровольцах до 31 декабря 2021 года. Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата «Спутник лайт».
Испытания пройдут на трех площадках. В Москве добровольцев примет Сеченовский университет, в Петербурге — НИИ гриппа имени Смородинцева и НИЦ «Эко-Безопасность».
Вакцина Центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» состоит из двух компонентов, представляющих собой синтез человеческих аденовирусов 26-го и 5-го серотипов и шиповидного белка вируса SARS-CoV-2. «Спутник лайт» — это половинчатая «Гам-Ковид-Вак». Потребители получат по одному компоненту, с 26-м аденовирусом. Предполагается, что эффективность препарата упадет до 85%, а длительность выработки организмом антител — до трех-четырех месяцев.