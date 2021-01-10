FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -14
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16
Печать

В России начались испытания противокоронавирусной вакцины «Спутник лайт»

Научный исследовательский центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания облегченной версии вакцины против COVID-19. Она получила название «Спутник лайт».

Это первое выданное Минздравом в 2021 году разрешение на испытания лекарственных препаратов на людях, заметила «Фонтанка». Оно подписано 8 января.

По условиям разрешения, однокомпонентную вакцину на основе аденовируса опробуют на 150 добровольцах до 31 декабря 2021 года. Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата «Спутник лайт».

Испытания пройдут на трех площадках. В Москве добровольцев примет Сеченовский университет, в Петербурге — НИИ гриппа имени Смородинцева и НИЦ «Эко-Безопасность».

Вакцина Центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» состоит из двух компонентов, представляющих собой синтез человеческих аденовирусов 26-го и 5-го серотипов и шиповидного белка вируса SARS-CoV-2. «Спутник лайт» — это половинчатая «Гам-Ковид-Вак». Потребители получат по одному компоненту, с 26-м аденовирусом. Предполагается, что эффективность препарата упадет до 85%, а длительность выработки организмом антител — до трех-четырех месяцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

BrotherRabbit
начались испытания противокоронавирусной вакцины «Спутник лайт» - это прекрасно!

А чем закончилось испытания противокоронавирусной вакцины «Спутник обычный»?
262126571
Один вопрос - зачем? Если она будет действовать всего три месяца. Или банально не хватает второго компонента, не произвести его в нужных количествах. Однако, в Аргентину 300 тыс. доз поставили.
OldObyvatel
К бункерному деду можно попасть только через тоннель с антивирусным душем.
Считается, что основным рассадником заразы является общественный транспорт.
Вот и поставьте вместо совершенно бесполезных магнитных рамок такие антивирусные тоннели в метро, на вокзалах, на входах в ТЦ , рестораны, концертные залы, театры...
Наверняка, от них больше пользы будет, чем от масок и вакцинации, к которой у большинства есть весьма сильные сомнения в ее надежности и безопасности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний