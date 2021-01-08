FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -12
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Количество петербуржцев, госпитализированных в коронавирусом, с начала января выросло почти на 10 процентов. Четверть из них тяжелые

По сравнению с 1 января количество выписанных из больниц Петербурга снизилось почти вдвое, а количество госпитализаций, напротив, выросло. Четверть из них болеют в тяжелой форме.

Данные приводит координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге 8 января. Так, за сутки отрицательный тест на ковид пришел 1756 больным. Еще 1 января их было больше трех тысяч.

В больницах остаются 4913 человек, по сравнению с самым началом месяца показатель вырос на 9,91 процента. Всего под наблюдением 72 286 больных. За сутки 8 января госпитализированы 799 человек, это меньше на 8 процентов.

«Отмечается умеренное снижение количества активных больных, однако увеличилось количество стационарных случаев. Это может быть связано с ростом числа госпитализаций пациентов, которые до этого предпочитали лечиться амбулаторно. Среди стационарных больных сейчас 25% тяжелых случаев заболевания, причиной чему может быть поздняя госпитализация», — сообщили в Смольном и посоветовали при наличии показаний ехать в больницу. Проблем с койками, утверждает комитет по здравоохранению, сейчас нет.

Количество новых регистраций случаев заболевания, как и накануне, существенно ниже данных федерального штаба — 1163 к 3017. Петербуржцы объясняют это платными тестами и невозможностью дозвониться до поликлиники.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

264996421
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
Piter Russo
Амбулаторная система не готова к такому количеству заболевших. Не хватает ни терапевтов, ни инфекционистов, ни пульманологов.
Люди занимаются самолечением, а 8-11 день госпитализация...
Анна Гаврилова
Как так???? Мы же вышли на плато???? Количество заражений снижается. Все хорошо.... А Э? Нет што ле?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний