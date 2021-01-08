Количество петербуржцев, госпитализированных в коронавирусом, с начала января выросло почти на 10 процентов. Четверть из них тяжелые

По сравнению с 1 января количество выписанных из больниц Петербурга снизилось почти вдвое, а количество госпитализаций, напротив, выросло. Четверть из них болеют в тяжелой форме.
Данные приводит координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге 8 января. Так, за сутки отрицательный тест на ковид пришел 1756 больным. Еще 1 января их было больше трех тысяч.
В больницах остаются 4913 человек, по сравнению с самым началом месяца показатель вырос на 9,91 процента. Всего под наблюдением 72 286 больных. За сутки 8 января госпитализированы 799 человек, это меньше на 8 процентов.
«Отмечается умеренное снижение количества активных больных, однако увеличилось количество стационарных случаев. Это может быть связано с ростом числа госпитализаций пациентов, которые до этого предпочитали лечиться амбулаторно. Среди стационарных больных сейчас 25% тяжелых случаев заболевания, причиной чему может быть поздняя госпитализация», — сообщили в Смольном и посоветовали при наличии показаний ехать в больницу. Проблем с койками, утверждает комитет по здравоохранению, сейчас нет.
Количество новых регистраций случаев заболевания, как и накануне, существенно ниже данных федерального штаба — 1163 к 3017. Петербуржцы объясняют это платными тестами и невозможностью дозвониться до поликлиники.