Количество петербуржцев, госпитализированных в коронавирусом, с начала января выросло почти на 10 процентов. Четверть из них тяжелые

По сравнению с 1 января количество выписанных из больниц Петербурга снизилось почти вдвое, а количество госпитализаций, напротив, выросло. Четверть из них болеют в тяжелой форме.



Данные приводит координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге 8 января. Так, за сутки отрицательный тест на ковид пришел 1756 больным. Еще 1 января их было больше трех тысяч.



В больницах остаются 4913 человек, по сравнению с самым началом месяца показатель вырос на 9,91 процента. Всего под наблюдением 72 286 больных. За сутки 8 января госпитализированы 799 человек, это меньше на 8 процентов.