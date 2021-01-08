В Петербург пришел мороз. За сутки он усилится вдвое

Антициклон закрепит в Петербурге морозную погоду, переживать которую придется при отсутствии осадков. В ближайшие дни будет холодать стремительно.

Как сообщают синоптики, 8 января в Северной столице около -5, облачно, но без существенных осадков. Уже через сутки может показаться солнце, мороз усилится вдвое. И еще на пять градусов, до -15, температура может упасть в последний день новогодних каникул.

Как пишет в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в городе определяет обширный антициклон. «Вытягиваясь с востока, он поспособствует появлению в облаках робких прояснений, до минимума понизит вероятность осадков и начнёт поставлять в регион всё более холодные воздушные массы», — пишет синоптик. Он также отметил, что подобная температура ближе к норме.