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В Петербург пришел мороз. За сутки он усилится вдвое

Антициклон закрепит в Петербурге морозную погоду, переживать которую придется при отсутствии осадков. В ближайшие дни будет холодать стремительно.

Как сообщают синоптики, 8 января в Северной столице около -5, облачно, но без существенных осадков. Уже через сутки может показаться солнце, мороз усилится вдвое. И еще на пять градусов, до -15, температура может упасть в последний день новогодних каникул.

Как пишет в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в городе определяет обширный антициклон. «Вытягиваясь с востока, он поспособствует появлению в облаках робких прояснений, до минимума понизит вероятность осадков и начнёт поставлять в регион всё более холодные воздушные массы», — пишет синоптик. Он также отметил, что подобная температура ближе к норме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

veteran78
Ах как славно в -10 промчаться по январским искрящимся лужам !
firma
Да как же так-то, опять без осадков. Хорошо ночью весь город кислотой залили, хоть дороги теперь мокрые.
Питер123
То есть было -1, станет -2.... Браво.... Как дальше жить....
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