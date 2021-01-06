Неизвестные угрожают врезаться на самолете в американский Капитолий

Несколько нью-йоркских авиадиспетчеров услышали аудиозапись с угрозами врезаться на самолете в здание Капитолия. Об этом в ночь на 6 января сообщил телеканал CBS News.



По данным издания, теракт угрожают совершить в ответ на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. «В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — такая фраза звучит на аудиозаписи. Кто отправил это сообщение, пока не установлено, при этом американские власти угрозу «не считают реальной», сообщили источники CBS News. Идет расследование того, как злоумышленникам удалось пробраться на авиационные частоты.

