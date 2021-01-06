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Неизвестные угрожают врезаться на самолете в американский Капитолий

Несколько нью-йоркских авиадиспетчеров услышали аудиозапись с угрозами врезаться на самолете в здание Капитолия. Об этом в ночь на 6 января сообщил телеканал CBS News.

По данным издания, теракт угрожают совершить в ответ на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. «В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — такая фраза звучит на аудиозаписи. Кто отправил это сообщение, пока не установлено, при этом американские власти угрозу «не считают реальной», сообщили источники CBS News. Идет расследование того, как злоумышленникам удалось пробраться на авиационные частоты.

В ФБР отказались официально комментировать ситуацию, однако подчеркнули, что относятся крайне серьезно к любым «угрозам в отношении общественной безопасности». В Федеральном управлении гражданской авиации только заявили, что «находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами».

Генерал Касем Сулеймани, за которого угрожают отомстить злоумышленники, погиб в ночь на 3 января 2020 года после ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Иранские власти неоднократно обещали ответить на это убийство.

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Комментарии (4)

Borze
В начале недели писали же, что Израиль готовит провокацию что б все стрелки указывали на Иран. Америка в Персидский залив Нимиц притащила не просто так. В общем если бахнут, то это еврейская подстава.
Sibir_5e4d67bbb7aea
стали похожи на нашего городского пустобрёха с лопатой. одни слова....
261214541
раз угрожают, значит точно не врежутся! увы и ах ))
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