Пока Петербург отдыхает на новогодних праздниках, в разных его секретных — и одновременно ключевых туристических — местах полным ходом идут репетиции и подсъемки: 7 января в телевизионном и онлайн-эфире зрители увидят Фестиваль огня «Рождественская звезда». Участниками представления будут пиротехнические команды из разных городов и стран, а также артисты фаер-шоу и световых спектаклей.
Из-за пандемии коронавируса фестиваль в этом году нельзя будет посмотреть вживую: большому количеству людей сейчас вместе лучше не собираться даже на улице. Поэтому репетиции и сама трансляция будут проходить в секретном режиме. Но тем, кто посмотрит видео — а среди зрителей ждут и жителей других городов, — откроются виды и на Петербург исторический, и на Петербург будущего, с его новой архитектурой. Именно они станут фоном для выступления команд театров огня и света.
предоставлено организаторами
Каждое новое шоу во времена массовых ограничений — событие в первую очередь для самих артистов. Холода и осадки не стали для них помехой: при подготовке шоу хрупкие балерины дарили свое искусство под хлопьями падающего снега, а светящиеся «люди-роботы» не боялись «коротких замыканий».
В спектакле участвуют такие театры огня, как «Пять стихий», PranaLab, «Выше Крыши» и The Show Jokers. А также коллективы светового шоу Prana Group, Elements Show, SKP и Indeez.
Но самой захватывающей частью праздника должен стать конкурс пиротехников, в котором принимают участие команды из Белоруссии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Сыктывкара. Оценивать их выступления в прямом эфире будут зрители и профессионалы из разных стран. Каждый из фейерверков будет длиться по пять минут — а полностью трансляция шоу будет длиться два часа.
Трансляция фестиваля пройдет на телеканале «78» и сайте visit-petersburg.ru, начало 7 января в 20:00. Организатор — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Подробности — в группе проекта. 6+