Пока Петербург отдыхает на новогодних праздниках, в разных его секретных — и одновременно ключевых туристических — местах полным ходом идут репетиции и подсъемки: 7 января в телевизионном и онлайн-эфире зрители увидят Фестиваль огня «Рождественская звезда». Участниками представления будут пиротехнические команды из разных городов и стран, а также артисты фаер-шоу и световых спектаклей.



Из-за пандемии коронавируса фестиваль в этом году нельзя будет посмотреть вживую: большому количеству людей сейчас вместе лучше не собираться даже на улице. Поэтому репетиции и сама трансляция будут проходить в секретном режиме. Но тем, кто посмотрит видео — а среди зрителей ждут и жителей других городов, — откроются виды и на Петербург исторический, и на Петербург будущего, с его новой архитектурой. Именно они станут фоном для выступления команд театров огня и света.