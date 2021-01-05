FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Гребень антициклона скроет Петербург под облаками и до минимума снизит вероятность осадков

В Петербурге во вторник, 5 января, — лёгкий мороз и отсутствие снега. Об этом 4 января сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 5 января, на метеорологические условия Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и до минимума понизит вероятность осадков», — говорит метеоролог.

По прогнозу, днём едва ли будет холоднее -3 градусов, в Ленинградской области от -1 до -6 градусов Цельсия. Ветер и давление останутся неизменными со вчерашнего дня — северо-восточный, 2–7 м/с, и существенно превышающие норму 772 мм ртутного столба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264909811
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний