Гребень антициклона скроет Петербург под облаками и до минимума снизит вероятность осадков

В Петербурге во вторник, 5 января, — лёгкий мороз и отсутствие снега. Об этом 4 января сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.



«Сегодня, 5 января, на метеорологические условия Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и до минимума понизит вероятность осадков», — говорит метеоролог.

По прогнозу, днём едва ли будет холоднее -3 градусов, в Ленинградской области от -1 до -6 градусов Цельсия. Ветер и давление останутся неизменными со вчерашнего дня — северо-восточный, 2–7 м/с, и существенно превышающие норму 772 мм ртутного столба.

