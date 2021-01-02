Результаты массового сброса прошлогоднего хлеба в Карповку зафиксировали жители Петроградского района Петербурга. Под сотню багетов оказались не востребованы и теперь качаются на воде реки, остановленные кромкой льда.
Фотографии «хлебного изобилия» появились в фейсбук-сообществе «Петроградская диаспора». Указано, что снимки сделаны вблизи Иоанновского монастыря. Исходя из количества багетов, можно предположить, что какой-то из супермаркетов решил таким образом быстро избавиться от уценённых продуктов.
«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы комитета по природопользованию. В Росприроднадзоре не припоминают, чтобы кто-то ранее сбрасывал хлеб в реки Петербурга, зато на ум пришёл гроб с гранатами, который выловили из канала Грибоедова в мае 2019 года.