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Петербуржцы 1 января пошли в лес по грибы

Фото: Дмитрий Ахтырский / Грибы и Грибники СПб

Кто-то отсыпается, кто-то доедает салаты, кто-то работает — все по-разному проводят 1 января. Особое занятие для первого дня года это поход в лес. Знатоки не унывают: набрать грибов на ужин можно даже под снегом.

Так, в Курортном районе Петербурга собирали фламмулины, или зимние опёнки, рассказывают в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

В Пискарёвском парке тоже фотографировали грибы, правда, уже почищенные. С осени их хранили в морозилке.

Фото: Дмитрий Ахтырский / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (4)

264758831
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
Редиска Здесь
Это что-то съедобное? Я имею ввиду грибы, которые на фонарных столбах растут.
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