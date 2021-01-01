Это был самый непривычный Новый год для мировых столиц: в одних мегаполисах новогодние фейерверки отменяли, в других проводили без публики или заменяли концертами с трансляциями. Там, где не было комендантского часа, редкие зрители пробивались и стримили в соцсети свои маленькие победы: им удавалось прорваться, занять видовую точку и посмотреть, как красиво ступает по планете Новый год.

С одной стороны, кажется, что вечную борьбу, у кого фейерверки ярче, с отрывом выигрывает Азия. Но Лондон применил секретное «оружие» художественности — шоу дронов. В нем сотрудников системы здравоохранения назвали настоящими героями.

Шоу над Темзой прошло при ограничениях: людям рекомендовали оставаться дома. Для тех, кто отправился бы праздновать на улицу, власти приготовили штрафы на суммы до 10 тысяч фунтов.

В Москве не пускали на Красную площадь. Но главное — можно было выходить из дома. А дальше дело техники.

Пока одни экспериментировали с кадрами, другие наслаждались как есть.

В Дубае было, как всегда, пышно. Причем в этот раз вдвойне. На одном конце города выступала группа Kiss (концерт транслировался в сети на весь мир), и там был свой фейерверк.

И тем же вечером в сердце города показывали «основной» салют — из Бурж Халифы. Голоса, раздающиеся на видеозаписях, сделанных на земле, дают понять: посмотреть шоу приехало немало россиян.

Многолюдный Бангкок заготовил сразу несколько шоу, причем с участием оркестров. Потоки диверсифицировали между разными торговыми центрами-организаторами, а кроме того провели трансляции для тех, кто остался дома.

Красивым получилось шоу в Новозеландской столице. Для Окленда в этом плане коронавирус не помеха.

А вот в Сиднее празднования сократили: один («детский») девятичасовой фейерверк отменили, второй (полуночный) сократили до 7 минут. По австралийским меркам это скромно.

Еще один вечный лидер списков лучших фейерверков — Тайвань. Тут, в общем и целом, без перемен.

Просто наслаждайтесь.

А вот в Нью-Йорке в этом году шоу проводили без привычного людского моря, только в присутствии организаторов и других немногих зрителей, которым по разным причинам было разрешено там находиться. Шоу все равно проводили — для телетрансляции. И сразу вместе с концертом.

Но если нельзя устраивать праздник городского масштаба, то никто не мешает устроить маленький свой праздник. Или не маленький — так, чтоб соседи тоже порадовались. В общем, как в Исландии. Главное, чтобы было настроение.