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К июлю 2021 года планируется выпустить 30 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Около 30 млн доз вакцины «Спутник V» будет выпущено к июлю 2021 года. Об этом телеканалу РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 24 декабря.

До конца 2020 года будет произведено более 2,5 млн доз, а к весне 2021-го количество выпущенного препарата станет постепенно увеличиваться.

«На днях Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение [для производства вакцины]. В ближайшее время «Р-Фарм» и «Биннофарм» будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование», — пояснил министр.

Всего в производстве разработанного Центром им. Гамалеи препарата сейчас задействовано четыре производственные площадки.

Накануне 300 тысяч доз «Спутника V» улетели в Аргентину. При этом в Петербурге на 23 декабря привиты 1545 человек. Некоторые петербуржцы едут вакцинироваться в Москву.

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Комментарии (1)

мухомор
предлагаю всё отправить в Аргентину.
там население 45млн человек - как раз будет 70% коллективный иммунитет.
а нам не надо. мы патриотизмом и скрепами прививаться будем.
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