К июлю 2021 года планируется выпустить 30 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Около 30 млн доз вакцины «Спутник V» будет выпущено к июлю 2021 года. Об этом телеканалу РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 24 декабря.



До конца 2020 года будет произведено более 2,5 млн доз, а к весне 2021-го количество выпущенного препарата станет постепенно увеличиваться.



«На днях Biocad получил подтверждение по внесению контрактной площадки в регистрационное удостоверение [для производства вакцины]. В ближайшее время «Р-Фарм» и «Биннофарм» будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. И сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует дополнительное оборудование», — пояснил министр.

