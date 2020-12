Книги под елку. Настоящие слова и настоящие приключения — от исповеди классика до криминальной Казани

Спустя пять с половиной лет после кончины автора книга, составленная им самим незадолго до смерти, наконец вышла.



В предисловии Виктор Шендерович говорит о ней как о сборнике последних текстов Самуила Ароновича Лурье (1942–2015). Не совсем так: большую часть помещенных здесь шедевров (общим числом два десятка) мы читали — и десять, и пятнадцать, даже двадцать лет назад. Среди героев: Бунин, Гончаров, Довлатов, Набоков, Евгений Шварц, Шекспир… Это скорее the best of периода 2000–2015 гг. Другое дело, что книга, в которой поставлена точка 25 июля 2015 года (когда окончен завершающий сборник разбор «Запутанного дела» Салтыкова), за две недели до смерти, обладает внутренним сюжетом и вправду воспринимается как художественное и человеческое завещание и реквием.