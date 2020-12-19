«Бунтовщики» из СD Project, создавшей Cyberpunk 2077, возмутились «невыносимой сверхурочной работой»

В польской компании CD Project, выпустившей самую ожидаемую компьютерную игру года — Cyberpunk 2077, зреет бунт. Об этом пишет Bloomberg, изданию удалось выяснить подробности встречи сотрудников с руководством, которая прошла еще 17 декабря.

Происходившее больше всего напоминало бунт, притом что слоган компании — «Мы — бунтовщики». Напомним, после выхода игры начался скандал из-за многочисленных недоработок — в первую очередь, пострадали пользователи приставок прошлого поколения. Cyberpunk 2077 в итоге даже отозвали из магазинов PlayStation Store и пообещали возврат денег всем покупателям. Руководство на встрече извинилось за провальный релиз. Сотрудники же задавали вопросы о репутации компании, нереалистичных дедлайнах и «невыносимой сверхурочной работе». По данным Bloomberg, перед выпуском Cyberpunk шестидневные рабочие недели стали обязательными. Один из разработчиков спросил — не считает ли руководство лицемерием делать игру о корпоративной эксплуатации в таких условиях. Ответ был «уклончивым», пишет Bloomberg.

