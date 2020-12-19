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«Бунтовщики» из СD Project, создавшей Cyberpunk 2077, возмутились «невыносимой сверхурочной работой»

В польской компании CD Project, выпустившей самую ожидаемую компьютерную игру года — Cyberpunk 2077, зреет бунт. Об этом пишет Bloomberg, изданию удалось выяснить подробности встречи сотрудников с руководством, которая прошла еще 17 декабря.

Происходившее больше всего напоминало бунт, притом что слоган компании — «Мы — бунтовщики». Напомним, после выхода игры начался скандал из-за многочисленных недоработок — в первую очередь, пострадали пользователи приставок прошлого поколения. Cyberpunk 2077 в итоге даже отозвали из магазинов PlayStation Store и пообещали возврат денег всем покупателям. Руководство на встрече извинилось за провальный релиз. Сотрудники же задавали вопросы о репутации компании, нереалистичных дедлайнах и «невыносимой сверхурочной работе». По данным Bloomberg, перед выпуском Cyberpunk шестидневные рабочие недели стали обязательными. Один из разработчиков спросил — не считает ли руководство лицемерием делать игру о корпоративной эксплуатации в таких условиях. Ответ был «уклончивым», пишет Bloomberg.

Топ-менеджеры СD Project сообщили, что им удалось достичь соглашения с Sony, однако не уточнили — какого именно. После отзыва игры из PlayStation Store акции CD Projekt на Варшавской бирже упали на 12%.

При этом к игре практически ежедневно выходят патчи, исправляющие недостатки, а на мощных компьютерах они заметны не так сильно. «Фонтанка» подробно писала о релизе игры с участием Киану Ривза от создателей «Ведьмака».

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Комментарии (12)

alexpv
Последний и единственный раз я играл в первого Томб Райдера в 1995-96 году.
С тех пор ничего более интересного и захватывающего не встречал.
Даже не знал что до сих пор ещё играют))
hal9000
Классная игра..но мне надо видеокарту покачественней..скинтесь кто скока может..номер счёта скину по почте...
footballer13
Всё хорошо, со всеми багами готов смириться, но полицаи в буквальном смысле из ниоткуда делают это неиграбельным.
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