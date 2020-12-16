Канадского модельера арестовали по обвинению в секс-торговле. Иск на него подали 57 женщин

Как сообщает министерство юстиции США , 79-летний Нюгард был арестован 14 декабря в городе Виннипег после того, как Соединенные Штаты обратились к канадским властям с просьбой выдать ордер на его временный арест в соответствии с соглашением об экстрадиции между двумя странами. Дело модельера расследуется в США, хотя он обвиняется в совершении преступлений не только на американской территории, но и в Канаде и на Багамских островах. Обвинительное заключение содержит девять пунктов, в том числе Нюгарда обвиняют в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сексуальном насилии.

Модельер Питер Нюгард, в прошлом считавшийся одним из самых богатых канадцев, арестован в Канаде. Он обвиняется в изнасилованиях, торговле людьми и рэкете.

Согласно заключению, Нюгард основал и 25 лет руководил международной компанией по дизайну и производству одежды Nygard Group и в течение этих 25 лет использовал ресурсы и влияние компании для подбора и содержания женщин и несовершеннолетних девушек для сексуального удовлетворения себя, своих друзей и бизнес-партнеров.

К коллективному иску, поданному против Нюгарда в суд Нью-Йорка, присоединились в общей сложности 57 женщин, обвиняющих модельера в изнасиловании и торговле людьми, сообщает CBC. Некоторые случаи относятся еще к 1977 году, причем двум жертвам на момент предполагаемых преступлений было по 14 лет.

Нюгарда продержат в следственном изоляторе Виннипега до 13 января. Позже его, вероятно, экстрадируют в США.

В прошлом Нюгард считался одним из богатейших канадцев. В 2009 году Canadian Business Magazine оценивал его состояние в 817 миллионов долларов, пишет РБК.