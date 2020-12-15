Один круг и два любовных треугольника: в Театре Комедии покажут «Иллюзии любви»

Театр Комедии им. Н. П. Акимова выпускает премьеру спектакля «Иллюзии любви». Для постановки режиссер Татьяна Казакова выбрала пьесу Сомерсета Моэма «Круг», повествующую о двух поколениях семьи британских аристократов. Даты премьерных показов — 18–20, 27–29 декабря.
Сюжет складывается из двух любовных треугольников. Леди Кэтрин оставляет мужа и сбегает с любовником, затем история повторяется в следующем поколении — на этот раз в положении брошенного мужа оказывается сын леди Кэтрин Арнольд. Ради любви обе сбежавшие женщины отказываются от семьи и положения в обществе, круговорот страстей закручивается снова и снова. Но постепенно выясняется, что их истории не так похожи, как кажется на первый взгляд.
Фоном для любовных интриг становится игра в бридж, в которой Моэм зашифровал образ высшего общества со всеми его условностями и обязанностями. Вопрос в том, обречены ли герои вечно оставаться внутри этого круга или они смогут найти выход?
Художник-постановщик спектакля — Андрей Климов, художник по свету — Виктория Недопёкина, композитор — Евгений Стецюк. Роль леди Китти Чэмпион-Ченей сыграет Ирина Мазуркевич.
Начало в 19.00.
16+
Алёна Палатченко