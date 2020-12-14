Промах подполковника из Приморского УМВД стал смертельным. Подстреленный им охотник скончался

О смерти 59-летнего мужчины 14 декабря сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Пациент скончался накануне в половине шестого часа вечера. В выборгскую межрайонную больницу его доставили с огнестрельным ранением в живот, повреждением внутренних органов, массивной кровопотерей и практически остановившимся сердцем.

Охота на лося в Ленинградской области закончилась смертью жителя посёлка Первомайское. Медики не смогли спасти случайную жертву петербургского полицейского, который целился в лося, а попал в человека.

Погибший был одним из 15 участников загонной охоты на лося, которая в воскресенье днём проходила в лесу неподалёку от посёлка Ольшаники. По предварительным данным, он стоял на номере в 130 метрах от 44-летнего начальника отдела по охране общественного порядка УМВД по Приморскому району Петербурга подполковника Андрея Леонова.

Подполковник, который сейчас находится в областном Следственном комитете, заявил, что стрелял в зверя из карабина Blaser R8 калибра 9.3x62, но промахнулся и попал в человека. Лось, судя по следам, действительно был поблизости. По одной из версий, 59-летний мужчина мог выйти в сторону загона.

Подобные происшествия на охоте не редкость. «Фонтанка» собрала шесть роковых случайностей 2020 года, когда людей путали с лисами, кабанами, косулями.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством

