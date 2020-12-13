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Подполковник полиции из Приморского района целился в лося, а попал в человека

С тяжелым ранением живота в больницу Выборга доставлен охотник, в которого случайно попал начальник охраны общественного порядка УМВД Приморского района Петербурга Андрей Леонов.

Как сообщает 47news, во время охоты на лося 13 декабря пострадал 59-летний житель поселка Первомайское. Зверя искали неподалеку от поселка Ольшаники, с ружьями по лесу ходили около двух десятков человек.

Леонов раньше руководил третьим батальоном УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (27)

evilman
Карма прилетела в очередной раз. Нельзя убивать ради удовольствия. Зачем им лось? Они же сытые были...
264531981
Народ, вы в уме? Может хватит жить стереотипом? У кого есть знакомые в ДПС или Полиции? Они бухают? Их сейчас нагибают за любой просчет! Вы думаете за нач будет бухать на охоте? Даже если бы я не знал человека - мозг включите....
На охоте хватает идиотов сходить по малому в кусты или проверить что хрустит в кустах. Прошло время что менты ...озлы - руководство держится за место сильнее чем вы за семью. Начальник этого РУВД вообще не пьет. Не судите за то о чем не знаете, и не судимы будите!!!
chip1
В данном случае не понятен акцент Ф. на профессию охотника, трагический случай. Или подполковник был в сосиску пьяным, бахал из ружья по бегающим от него 19 охотникам?
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