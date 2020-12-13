Подполковник полиции из Приморского района целился в лося, а попал в человека

С тяжелым ранением живота в больницу Выборга доставлен охотник, в которого случайно попал начальник охраны общественного порядка УМВД Приморского района Петербурга Андрей Леонов.

Как сообщает 47news, во время охоты на лося 13 декабря пострадал 59-летний житель поселка Первомайское. Зверя искали неподалеку от поселка Ольшаники, с ружьями по лесу ходили около двух десятков человек.

Леонов раньше руководил третьим батальоном УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.