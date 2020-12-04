Смольный обсудит меры поддержки бизнеса, пострадавшего от новогоднего локдауна

Возможные меры поддержки бизнеса, который понесёт убытки от новогоднего локдауна, в Смольном будут обсуждать на следующей неделе. Об этом 4 декабря «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

«В совещании примут участие представители крупнейших объединений: «Деловая Россия», «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. Планируется обсудить как городские возможности оказания поддержки бизнесу, так и ситуации, требующие участия федеральных властей», — сообщили в аппарате чиновника.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. В соответствии с ними, с 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Из-за таких мер туристы начали массово отказываться от поездок в Петербург на новогодние праздники, что грозит разорением рестораторам, отельерам и туроператорам. Как именно город готов помочь бизнесу, не уточняется. 4 декабря представители пострадавших отраслей уже потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. В частности, бизнес призвал Смольный при падении оборота в предприятии более чем на 30% компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета.