«Будем ужесточать санкции». Беглов пригрозил организаторам концертов

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организациям, не соблюдающим ограничения, ужесточением санкций. Об этом он сообщил 30 ноября в эфире «Радио России», говоря об «отдельных спортивных и концертных организациях».



«Все больше магазинов, предприятий сферы общественного питания соблюдают установленные ограничения. К сожалению, этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», — заявил губернатор.