«Будем ужесточать санкции». Беглов пригрозил организаторам концертов

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организациям, не соблюдающим ограничения, ужесточением санкций. Об этом он сообщил 30 ноября в эфире «Радио России», говоря об «отдельных спортивных и концертных организациях».
«Все больше магазинов, предприятий сферы общественного питания соблюдают установленные ограничения. К сожалению, этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», — заявил губернатор.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять мероприятия.