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Ампулы спасения. Шестилетней Лере надо обмануть лейкоз

Уже год врачи пытаются перехитрить организм шестилетней петербурженки Леры и вылечить ее от лейкоза. Но упрямая «филадельфийская хромосома» отбивает все атаки. Препарат, который способен исправить аномалию, есть. Но государство не может дать на него 2 миллиона 275 тысяч рублей.

Лера Карасева, 6 лет

Острый лимфобластный лейкоз

Требуется лекарственный препарат. Стоимость 13 ампул — 2 млн 275 тысяч рублей.

Хрупкой девочкой с косичками Лера осталась только на фотографиях. Сейчас она пухленькая и с короткой стрижкой. Это — не признак здоровья и смена прически, а последствия химиотерапии. Прошлой осенью девочка заболела — температура, кашель, все, как обычно у детей. Но в этот раз болезнь долго не уходила, дошло до госпитализации в инфекционное отделение. Врачи обратили внимание на скачущие показатели крови, которые не выровнялись даже после выписки. Наблюдение у гематолога, обследования, Диагноз — острый лимфобластный лейкоз — поставили в октябре прошлого года в Детской городской больнице № 1.

Детские лейкозы — самое распространенное онкогематологическое заболевание у детей и, в принципе, поддается лечению. Но у Леры — особый случай: лейкоз с транслокацией t (9:22), то есть генетической перестройкой, так называемой «филадельфийской хромосомой». Она влечет за собой образование аномального протеина, который запускает процесс превращения нормальной клетки в злокачественную.

Кроме стандартной химиотерапии (Лера прошла два курса из семи) врачи пытаются устранить генетическую поломку препаратами различных поколений. Но ни один из них до сих пор не справился. Осталась надежда на немецкий «Блинцито», но он не входит в протоколы лечения детей в России, а значит, получить его за госсчет невозможно.

Лере нужно 13 ампул. Одна стоит 175 тысяч. Курс — 2 миллиона 275 тысяч рублей. Мама девочки — медсестра в детской больнице, а сейчас вовсе не работает, так как надо ухаживать за дочерью. Сумма для семьи невозможная, а ждать включения препарата в протокол или иного чуда нет времени.

Родители девочки обратились в благотворительные организации с просьбой помочь в сборе средств. Это принципиальная позиция родителей — они хотят, чтобы помощники были уверены, что отдают деньги не мошенникам. Откликнулся фонд «Свет.дети».

О том, как помочь Лере, можно узнать на её странице на сайте БФ «Свет.дети».

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Комментарии (5)

264163231
Кто следит за историей Леры, знает её лично, её родителей, может сказать, что их решение начать собирать деньги через фонд обдуманное и взвешенное.

Половина сумму уже собрано, стараниями близких, родных и фонда
radon
Для своих граждан, естественно. И где уверенность, что этот очередной "фонд" порядочный? Я не вижу, хотя могу перечислить половину требуемой суммы
radon
Бедное какое у нас государство
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