Ампулы спасения. Шестилетней Лере надо обмануть лейкоз

Хрупкой девочкой с косичками Лера осталась только на фотографиях. Сейчас она пухленькая и с короткой стрижкой. Это — не признак здоровья и смена прически, а последствия химиотерапии. Прошлой осенью девочка заболела — температура, кашель, все, как обычно у детей. Но в этот раз болезнь долго не уходила, дошло до госпитализации в инфекционное отделение. Врачи обратили внимание на скачущие показатели крови, которые не выровнялись даже после выписки. Наблюдение у гематолога, обследования, Диагноз — острый лимфобластный лейкоз — поставили в октябре прошлого года в Детской городской больнице № 1.

Детские лейкозы — самое распространенное онкогематологическое заболевание у детей и, в принципе, поддается лечению. Но у Леры — особый случай: лейкоз с транслокацией t (9:22), то есть генетической перестройкой, так называемой «филадельфийской хромосомой». Она влечет за собой образование аномального протеина, который запускает процесс превращения нормальной клетки в злокачественную.

Кроме стандартной химиотерапии (Лера прошла два курса из семи) врачи пытаются устранить генетическую поломку препаратами различных поколений. Но ни один из них до сих пор не справился. Осталась надежда на немецкий «Блинцито», но он не входит в протоколы лечения детей в России, а значит, получить его за госсчет невозможно.

Лере нужно 13 ампул. Одна стоит 175 тысяч. Курс — 2 миллиона 275 тысяч рублей. Мама девочки — медсестра в детской больнице, а сейчас вовсе не работает, так как надо ухаживать за дочерью. Сумма для семьи невозможная, а ждать включения препарата в протокол или иного чуда нет времени.

Родители девочки обратились в благотворительные организации с просьбой помочь в сборе средств. Это принципиальная позиция родителей — они хотят, чтобы помощники были уверены, что отдают деньги не мошенникам. Откликнулся фонд «Свет.дети».