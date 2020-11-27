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Один стрелял, пятеро били, попались двое. Полиция раскрыла нападение в Апраксином дворе, где лежачего добивали ногами

Двое граждан России, родившихся в Закавказье, задержаны по делу о стрельбе в Апраксином дворе месяц назад. К делу о хулиганстве эксперты могут добавить оружейную статью.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября, 35-летний уроженец Грузии и 24-летний Азербайджана стали первыми ласточками в деле о стрельбе и избиении толпой из-за конфликта при разгрузке товара в Апраксином дворе, которое произошло 20 октября около 4 утра.

Как писала и показывала «Фонтанка», в мужчину несколько раз выстрелили, попали в бедро и ухо, а потом догнали, сбили с ног и пинали ногами. Всего в преступлении принимали участие пять человек.

Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. А на Апраксин зачастили с рейдами. Дело возбудили по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).

Во время обысков в квартирах подозреваемых оперативники уголовного розыска совместно с работниками Центрального УМВД нашли и изъяли порядка 10 мобильных телефонов, ружье, пистолет, разрешений на которые мужчины предъявить не смогли. А также порядка 40 патронов. Все это направлено на экспертизу.

Мужчины задержаны пока на двое суток.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Даже Матвиенко боялась подойти к Апрашке. Что можно ожидать от нынешнего любителя намордников?
261217951
О, Апрашка всё еще жива? А спирт на каждом углу всё так же предлагают?
DEMOMON
А стоило этим двоим так далеко ехать, чтобы найти друг друга?
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