Один стрелял, пятеро били, попались двое. Полиция раскрыла нападение в Апраксином дворе, где лежачего добивали ногами

Двое граждан России, родившихся в Закавказье, задержаны по делу о стрельбе в Апраксином дворе месяц назад. К делу о хулиганстве эксперты могут добавить оружейную статью.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября, 35-летний уроженец Грузии и 24-летний Азербайджана стали первыми ласточками в деле о стрельбе и избиении толпой из-за конфликта при разгрузке товара в Апраксином дворе, которое произошло 20 октября около 4 утра.

Как писала и показывала «Фонтанка», в мужчину несколько раз выстрелили, попали в бедро и ухо, а потом догнали, сбили с ног и пинали ногами. Всего в преступлении принимали участие пять человек.

