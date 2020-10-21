Драка у Апраксина двора попала на видео. Пострадавшего в переулок загнала толпа, лежачего били ногами
Итоги конфликта из-за разгрузки товара в Апраксином переулке запечатлели камеры видеонаблюдения. Запись предоставили 21 октября в ГУ МВД по Петербургу и ЛО.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Судя по кадрам, 51-летнего мужчину били по меньшей мере пятеро. Сперва он пытался убежать, но вскоре оказался на земле. Удары ногами приходились на спину и другие части тела. За спинами бьющих стояло еще несколько человек, но за россиянина никто не вступился. В какой-то момент он попытался встать, но на ногах не удержался и получил еще несколько ударов.
Саму стрельбу на кадрах не видно, но известно, что госпитализировали потерпевшего с простреленными ухом и ногой. В отдел доставили больше 10 человек, но кто именно стрелял в пять утра 20 октября — неизвестно. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.