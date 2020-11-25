Футбольный клуб «Зенит» в социальный сетях попрощался с легендарным игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.
«Прощай, великий», — написал петербургский клуб по-испански и добавил фотографию самого Марадоны, сделанную на «Газпром Арене» в 2018 году.
¡Adiós genial! pic.twitter.com/LVqGGEM5mi— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 25, 2020
Тогда бывший футболист прилетал в Санкт-Петербург на матч сборной Аргентины и Нигерии.
Празднование победы своей национальной команды Марадона отметил настолько бурно, что спасать его пришлось петербургским медикам.
Марадона умер в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Ему было 60 лет. В стране объявлен трёхдневный траур.