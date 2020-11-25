FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +6
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Зенит» попрощался с Марадоной фотографией с чемпионата мира в Петербурге

Футбольный клуб «Зенит» в социальный сетях попрощался с легендарным игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.

«Прощай, великий», — написал петербургский клуб по-испански и добавил фотографию самого Марадоны, сделанную на «Газпром Арене» в 2018 году.

Тогда бывший футболист прилетал в Санкт-Петербург на матч сборной Аргентины и Нигерии.

Празднование победы своей национальной команды Марадона отметил настолько бурно, что спасать его пришлось петербургским медикам.

Марадона умер в среду, 25 ноября, в Аргентине от остановки сердца. Ему было 60 лет. В стране объявлен трёхдневный траур.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

yarg99
Ушла легенда. Пеле выразил надежду, что они ещё сыграют на небесах.
artistdmisha
Килограммы употреблённого кокаина за всю жизнь дали о себе знать. R.I.P.
fess
Прощай, легенда...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний