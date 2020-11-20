Снегопад скорректировал расписание петербургского аэропорта в пятницу, 20 ноября. Как минимум один самолёт ушёл на запасной аэродром, ещё несколько воздушных судов задержались в воздухе.
По данным сервиса FlightRadar, около пяти вечера наматывать круги пришлось самолёту S7 Airlines из Москвы. Экипаж летевшего за ним борта «России» Казань — Петербург также не сразу зашёл на посадку. С полуторачасовым опозданием и после четырёх петель в небе приземлился «Боинг» из Якутска.
Еще четыре рейса из Москвы, Калининграда, Краснодара и Калуги летят с задержкой от десяти до сорока минут.
Как уточнили «Фонтанке» в самом Пулково, аэропорт работает в штатном режиме. «Во время расчистки аэродромной структуры от снега на запасной аэродром в Москву был направлен один самолёт», — уточнили в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы».
Кроме пассажирского лайнера, который вылетел из Москвы и вернулся туда же, круг через Петербург сделал грузовой борт из Хельсинки. Из-за метели самолёт также не смог совершить посадку.
Снежный циклон закрывал небо над Петербургом 18 ноября. Сегодняшний снегопад не только сбил лётное расписание, но и загрузил дороги днём до «красных» 7 баллов.