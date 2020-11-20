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Снег заставляет самолёты наматывать круги над Петербургом. На посадку решаются не все

Снегопад скорректировал расписание петербургского аэропорта в пятницу, 20 ноября. Как минимум один самолёт ушёл на запасной аэродром, ещё несколько воздушных судов задержались в воздухе.

По данным сервиса FlightRadar, около пяти вечера наматывать круги пришлось самолёту S7 Airlines из Москвы. Экипаж летевшего за ним борта «России» Казань — Петербург также не сразу зашёл на посадку. С полуторачасовым опозданием и после четырёх петель в небе приземлился «Боинг» из Якутска.

Еще четыре рейса из Москвы, Калининграда, Краснодара и Калуги летят с задержкой от десяти до сорока минут.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24
Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24
Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Как уточнили «Фонтанке» в самом Пулково, аэропорт работает в штатном режиме. «Во время расчистки аэродромной структуры от снега на запасной аэродром в Москву был направлен один самолёт», — уточнили в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы».

Кроме пассажирского лайнера, который вылетел из Москвы и вернулся туда же, круг через Петербург сделал грузовой борт из Хельсинки. Из-за метели самолёт также не смог совершить посадку.

Снежный циклон закрывал небо над Петербургом 18 ноября. Сегодняшний снегопад не только сбил лётное расписание, но и загрузил дороги днём до «красных» 7 баллов.

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