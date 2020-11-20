Снегопад скорректировал расписание петербургского аэропорта в пятницу, 20 ноября. Как минимум один самолёт ушёл на запасной аэродром, ещё несколько воздушных судов задержались в воздухе.



По данным сервиса FlightRadar, около пяти вечера наматывать круги пришлось самолёту S7 Airlines из Москвы. Экипаж летевшего за ним борта «России» Казань — Петербург также не сразу зашёл на посадку. С полуторачасовым опозданием и после четырёх петель в небе приземлился «Боинг» из Якутска.

Еще четыре рейса из Москвы, Калининграда, Краснодара и Калуги летят с задержкой от десяти до сорока минут.