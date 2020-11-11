Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что Россия может начать закупать импортную вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса зарубежного производства может использоваться в России наравне с отчественной, и чем больше будет разных прививок, тем лучше, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат — будь то импортная, будь то отечественная вакцина... Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — цитируют Горелова РИА «Новости» 11 ноября.

