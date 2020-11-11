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11.11.2020 17:07
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Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что Россия может начать закупать импортную вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса зарубежного производства может использоваться в России наравне с отчественной, и чем больше будет разных прививок, тем лучше, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат — будь то импортная, будь то отечественная вакцина... Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — цитируют Горелова РИА «Новости» 11 ноября.

По его словам, невозможно одной вакциной прививать и детей, и взрослых, и категорию 65+. Врачам нужна возможность выбора исходя из показаний и противопоказаний.

Как писала «Фонтанка», ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические исследования вакцины «Спутник V» показали её 92-процентную эффективность и она вышла в гражданский оборот.

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